Cruzeiros com partidas / chegadas a Funchal e Lisboa

Escolha o seu cruzeiro e não se preocupe com tempos de esperas em aeroportos. É só embarcar e desfrutar de todas as mordomias com que a MSC Cruzeiros presenteia os seus passageiros.

Com partidas e chegadas de/a Lisboa e Funchal para umas férias perfeitas para toda a família, estas são as nossas sugestões:

Cruzeiro Escapada no Mediterrâneo - MSC Preziosa

Partida de Lisboa dia 12 de Novembro 2019 para uma viagem de 5 dias com passagem por Barcelona, Marselha e Génova.

Preços por pessoa desde 229€ em camarote duplo interior cat. Bella.

Cruzeiro no Mediterrâneo Ocidental – do Funchal a Génova - MSC Orchestra

Partida do Funchal dia 31 de Outubro 2018 para uma viagem de 6 dias com passagem por Málaga, Civitavecchia/Roma e Génova.

Preços por pessoa desde 265€ em camarote duplo interior cat. Bella.

Cruzeiro de Hamburgo a Lisboa - MSC Preziosa

Partida de Hamburgo dia 22 de Setembro 2019 para uma viagem de 7 dias com passagem por Le Havre, Southampton, Vigo e Lisboa.

Preços por pessoa desde 289€ em camarote duplo interior cat. Bella.

Cruzeiro no Mediterrâneo - MSC Preziosa

Partida de Lisboa dia 28 de Setembro 2019 para uma viagem de 10 dias com passagem por Barcelona, Marselha, Génova, Málaga, Casablanca e regresso a Lisboa.

Preços por pessoa desde 549€ em camarote duplo interior cat. Bella.

Os valores apresentados não incluem voos, taxas portuárias, quota de serviço ou seguro e estão sujeitos à disponibilidade, devendo ser confirmados no momento da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt.