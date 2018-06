Cruzeiro no Mediterrâneo

Este cruzeiro de 10 noites no Costa Favolosa tem partida programada de Lisboa no dia 27 de Setembro com passagem por Valencia, Barcelona (Espanha), Savona (Itália), Marselha (França), Málaga, Cádiz (Espanha) e regresso a Lisboa no dia 6 de Novembro.

Este cruzeiro tem um preço de 869€ por pessoa e inclui cruzeiro de 11 dias / 10 noites em camarote duplo interior, Tarifa Comfort Classic (pacote de bebidas ao almoço e jantar) e taxas portuárias.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, quota de serviço, seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt