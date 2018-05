Cruzeiro no Báltico

Este cruzeiro a bordo do navio Zuiderdam tem uma duração de 11 dias/10 noites e partida única a 3 de Junho.

Tem início com a partida de Lisboa em voo directo para Copenhaga na Dinamarca, para embarcar numa viagem com passagem por Tallinn (Estónia), São Petersburgo (Rússia), Helsínquia (Finlândia), Estocolmo (Suécia), Warnemunde/Berlim e Kiel (Alemanha), terminando com a chegada a Copenhaga e regresso a Lisboa em voo directo.

Este cruzeiro tem um preço de 1 950€ por pessoa e inclui voo directo Lisboa/Copenhaga/Lisboa na TAP, em classe económica, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 Kg, transferes aeroporto/navio/aeroporto, viagem de 10 noites em camarote duplo Exterior Janela Cat F, taxas portuárias e de aeroporto e Seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt