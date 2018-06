Cruzeiro Jóias do Báltico

Este cruzeiro a bordo do Costa Magica tem uma duração de 8 dias/7 noites e partidas programadas de 16 de Junho a 25 de Agosto.

Tem início com a partida de Lisboa em voo directo para Estocolmo para embarcar numa viagem com passagem pelas capitais bálticas de Helsínquia, São Petersburgo e Tallinn, terminando em Estocolmo com o regresso a Lisboa em voo directo.

Este cruzeiro tem um preço de 1 409€ por pessoa e inclui passagem aérea à partida de Lisboa, transferes aeroporto/navio/aeroporto, viagem de 7 noites em camarote duplo interior Tarifa TOTAL Comfort Classic (bebidas às refeições) e taxas de embarque.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, quota de serviço, seguro, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt