Cruzeiro especial Mercados de Natal

Entre no espírito natalício e embarque neste cruzeiro fluvial através da Alemanha com um saltinho a França para visitar o mercado de Natal Estrasburgo.

Com partida dia 12 de Dezembro em voo directo Lisboa / Colónia, este cruzeiro de 5 noites no navio Amadeus Silver parte desta cidade alemã com passagem por Koblenz, Speyer, Estrasburgo, Mainz e regresso a Colónia no dia 17 com partida em voo directo para Lisboa.

O preço por pessoa varia entre os 1 280€ em camarote duplo interior Cat. C4, 1 550€ para camarote duplo exterior janela Cat. C1 e 1 760€ para camarote duplo exterior com janela panorâmica Cat. B4.

Os valores acima indicados incluem passagem aérea Lisboa/Colónia/Lisboa em voo directo TAP com direito a 1 peça de 23kgs de bagagem, transferes aeroporto /navio/aeroporto, cruzeiro de 5 noites a bordo do navio AMADEUS SILVER com alojamento no tipo de camarote escolhido, excursão a Estrasburgo e visita ao mercado de Natal, pensão completa, jantares Gourmet no Restaurante Panorama, vinhos branco e tinto à descrição, das melhores regiões vinícolas da Europa em todos os jantares a bordo, Seguro e taxas portuárias e de aeroporto.

Não estão incluídos no preço voo de/para Funchal, despesas de reserva, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt.