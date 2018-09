Cruzeiro especial Austrália e Tasmânia

Comece em 2019 com um fantástico cruzeiro no magnífico navio ms Noordam, para uma viagem inesquecível de 15 dias do outro lado do mundo.

Com partida dia 1 de Janeiro em voo directo Lisboa / Sidney, este cruzeiro de 14 noites parte de Sydney com passagem por Port Arthur, Hobart, Adelaide, Penneshaw e regresso a Sydney no dia 14 com partida em voo directo para Lisboa no dia 15 de Janeiro.

O preço por pessoa varia entre 3 840€ em camarote duplo interior Cat. L, 3 990€ para camarote duplo exterior janela Cat. F e 4 130€ para camarote duplo exterior varanda Cat. VD.

Este cruzeiro inclui voo directo Lisboa / Sidney / Lisboa em classe económica com direito a 1 peça de bagagem até 23 Kgs, 2 noites de estadia em Sydney, só alojamento, em hotel 4*, transferes locais, cruzeiro de 14 noites no camarote duplo escolhido com pensão completa a bordo, taxas portuárias e de aeroporto (sujeitas a alteração), taxas de turismo e IVA e Seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt