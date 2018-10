Cruzeiro de Verão pela Itália Grécia e Croácia

Este cruzeiro pelo Mediterrâneo a bordo do Norwegian Star tem uma duração de 7 noites e saída programada de 23 a 30 de Junho de 2019.

Tem início com a partida do voo Lisboa / Veneza seguido de embarque pelas 17h00 para uma viagem de 7 noites com passagem por Kotor (Montenegro), Corfu, Santorini, Mykonos, Argostoli (Grécia), Dubrovnik (Croácia) e regresso a Veneza para embarque em voo rumo a Lisboa.

O preço por pessoa varia entre 2 080€ em camarote duplo interior Cat. ID e 2 257€ em camarote duplo exterior janela Cat. OB.

Este cruzeiro inclui voo Lisboa / Veneza / Lisboa em classe económica com direito a 1 peça de bagagem até 23 Kgs, transferes regulares aeroporto / porto de Veneza / aeroporto, cruzeiro de 7 noites em regime de TUDO INCLUIDO (bebidas e refeições 24 horas), gratificações, taxas portuárias, taxas de aeroporto (sujeitas a alteração) e Seguro Multiviagens.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt.