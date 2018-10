Cruzeiro de Outono no Danúbio

Aproveite esta promoção de última hora da Luftner Cruises e embarque neste cruzeiro fluvial pelo coração da Europa, seguindo o curso do belo Danúbio a bordo do navio Amadeus.

Com partida dia 27 de Outubro em voo directo Lisboa / Munique, este cruzeiro de 7 noites, parte da cidade alemã de Passau com passagem por Melk, Durnstein, Viena (Áustria), Budapeste, Eszrtergom (Hungria), Bratislava (Eslováquia), Linz (Áustria) e regresso a Passau no dia 4 de Novembro, com partida para Munique e embarque em voo directo para Lisboa.

O preço por pessoa varia entre 1 440€ em camarote duplo interior Cat. C4, 1 450€ para camarote duplo Cat. C1, 1 470€ para camarote duplo Cat. B1 e 1 490€ para camarote duplo Cat. A1.

Os valores acima indicados incluem passagem aérea Lisboa/Munique/Lisboa com direito a 1 peça de 23kgs de bagagem, transferes aeroporto /navio/aeroporto, cruzeiro de 7 noites a bordo do navio AMADEUS com alojamento no tipo de camarote escolhido, pensão completa durante o cruzeiro, café/chá após almoço e jantar, vinhos selecionados das mais famosas regiões da Europa ao jantar, cocktail de boas-vindas, jantar de boas-vindas, jantar de gala, entretenimento diário a bordo, Seguro e taxas portuárias e de aeroporto (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço voo de/para Funchal, despesas de reserva, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt.