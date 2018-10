Cruzeiro das Mil e Uma Noites

Este fantástico cruzeiro pelos Emirados Árabes e Omã tem partidas agendadas de 22 de Dezembro a 9 de Março de 2019, incluindo voo directo Lisboa/Dubai.

Será feito a bordo do navio Costa Mediterranea numa viagem de 8 dias com passagem por Muscat (Omã), Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi (E.A.U.) e regresso a Dubai para embarque em voo para Lisboa.

Com um preço de 1 008€ por pessoa, inclui passagem aérea Lisboa / Dubai / Lisboa (voos com escala), taxas de aeroporto (sujeitas a alteração), viagem de 7 noites em camarote duplo interior Classic na tarifa Total Comfort (bebidas incluídas às refeições no buffet e restaurante a la carte: água, sumos, cervejas e vinho) e taxas de embarque.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt