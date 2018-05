Croácia - Cruzeiro em Iate pela Costa da Dalmácia

Navegar pelos tesouros da Costa da Dalmácia, com cenários únicos e coloridos, paisagens naturais de rara beleza, um clima invejável, praias com águas cristalinas das ilhas e baías românticas, em tons de azul e esverdeado, que convidam a mergulhar e a banhar-se nelas, em combinação com os monumentos e cidades classificadas Património da Humanidade pela UNESCO. Este cruzeiro, a bordo do iate MS Mare, tem uma duração de 8 dias/7 noites, com saídas de 2 de Julho a 20 de Agosto e inclui voo directo Lisboa / Dubrovnik / Lisboa com partida às segundas-feiras e passagem pelas Ilhas Elafiti, Ilha de Mljet, Ilha de Hvar, Split, Ilha de Brac e Ilha de Korkula.

Este programa tem um preço de 1 565€ por pessoa e inclui passagem aérea à partida de Lisboa com direito a 15 Kgs de bagagem, taxas aéreas, segurança e combustível (sujeitas a alterações até à data de emissão), transferes aeroporto/iate/aeroporto, 7 noites de alojamento duplo Cat. B no iate MS Mare em regime de meia pensão (7 pequenos-almoços, 5 almoços e 2 jantares), taxas portuárias, visitas e entradas conforme itinerário, Guias locais em espanhol, Seguro de viagem.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, gratificações, bebidas às refeições, suplementos não especificados, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt