Create Business by PeçasRam, o cliente sempre em primeiro lugar!

Presentes no mercado regional há mais de 25 anos, integramos uma rede portuguesa, a Create Business S.A., onde empresas do Aftermarket colaboram entre si, fornecendo marcas de produtos de qualidade original nas melhores condições, tornando mais eficientes os processos comerciais e de gestão.

Somos distinguidos pela qualidade, serviço e confiança que oferecemos aos nossos clientes.

Aliando a inovação à tradição, dispomos de uma equipa de 20 profissionais, com vários anos de experiência e profissionalismo, focados no serviço de atendimento ao cliente.

Para a PeçasRam, a formação é um elemento de máxima valorização. Deste modo, todos os nossos colaboradores possuem formação qualificada, específica e contínua certificada pela Create Business S.A. e pela ATEC – Academia de Formação.

Contamos com sistemas de apoio que facilitam a identificação do material, através da matrícula do automóvel, de maneira a garantir sempre a satisfação do consumidor.

Na PeçasRam irá encontrar uma diversidade de produtos de qualidade original das principais marcas conceituadas, sempre com a garantia do Fabricante, tais como, Motul - Óleos, Varta - Baterias, BluePrint/Swag – Acessórios para viatura Japonesas, TRW – Travagem/ Suspensão, MAHLE – Filtros, LUK/INA/RUVILLE/FAG – Embraiagens, Kits Distribuição, Bombas Água, Rolamentos, Bosch – Material Elétrico/ Sistema Injeção Diesel, Dayco e Contitech – Distribuição/Correias, SNR – Rolamentos e Polies, Kayaba – Amortecedores, entre outras.

Pode usufruir dos nossos serviços nas nossas lojas sitas em Câmara de Lobos, São Martinho, Santo António e na Cancela e seguir-nos através do Facebook (https://www.facebook.com/pecasram/), onde pode estar a par das novidades e outras notificações que podem ser de interesse.