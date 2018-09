Conheça os novos iPhones: iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR

Prevê-se que o iPhone XS apresente uma versão idêntica à do iPhone X ao nível do tamanho, do dispositivo e da tela. Haverá, contudo, um aumento do desempenho. Já o iPhone XS Max irá dispor de uma tela OLED de 6,5 polegadas e contará com um armazenamento que pode ir até aos 512 GB. O iPhone XR, por sua vez, deverá ser a versão mais ‘low cost’ destes lançamentos. O preço será aproximadamente igual ao do iPhone 8, já que o desempenho não será tão avançado como os modelos do iPhone X.

iPhone XS

No início da apresentação dos novos iPhones a Apple fez questão de afirmar que o iPhone X foi o mais vendido - tendo obtido 98% de nível de satisfação de clientes.

O iPhone XS detém o ecrã mais resistente até hoje criado pela Apple e possui 5.8 polegadas. A ficha técnica traz um processador A12 Bionic com 10 núcleos e arquitetura de 7 nanômetros. Trocando em miúdos, isto significa que a energia percorre um caminho menor, o que resulta numa maior eficiência. De acordo com a fabricante, o chip é 50% mais veloz que o visto no iPhone X (o A11 Bionic). Possui uma câmera traseira de 12MP e câmera frontal de 7MP. Uma das novidades na câmera é o Smart HDR que faz com que uma fotografia tirada repentinamente se torne numa fotografia sem qualquer interferência. No que diz respeito à bateria, esta é capaz de aguentar mais 30 minutos do que a bateria do modelo X. Está disponível em 64GB, 256GB e 512GB.

iPhone XS Max

Além de integrar, de igual modo, todos as componentes do iPhone XS, este novo modelo possui um ecrã de 6.5 polegadas OLED - o maior do iPhone até hoje. É também o primeiro iPhone com a possibilidade de colocar dois cartões SIM (Dual Sim). Está disponível com a seguinte memória interna: 64GB, 256GB, 512GB. O preço começa nos 1099 doláres americanos.

iPhone XR

E quando achávamos que já tinhamos visto tudo, a Apple aproveitou o lançamento do iPhone XS e XS Max para apresentar o novo iPhone “Low Cost” - iPhone XR - com um ecrã de 6.1 polegadas LCD (maior que o do iPhone 8 Plus) e é resistente a IP67 (à prova de poeira e protegido contra imersão temporária durante 30 minutos a uma profundidade de 1 metro). Relativamente à duração da bateria, importa frisar que possui uma capacidade superior a uma hora e meia comparativamente ao iPhone 8 Plus.

Está disponível em Branco, Preto, Azul Coral e Amarelo com as seguintes capacidades internas: 64GB, 128GB, 256GB.

O preço rondará os 749 doláres americanos.

Todos os iPhones estarão disponíveis em Portugal a partir de 21 de Setembro de 2018.

Apple Watch Series 4

O Apple Watch series 4 possui um mostrador maior, sendo que todos os utilizadores terão acesso a mais informação e a mais temas disponíveis. Durante a apresentação a Apple fez questão de afirmar que o Apple Watch é o relógio mais vendido no mundo. Este novo modelo possui, ainda, um electrocardiograma através do qual, automatica e instantaneamente, são transmitidos os dados ao seu médico pessoal. Os preços começam nos 399 dólares americanos e estão disponíveis a partir de 14 de Setembro, Sexta-feira.

