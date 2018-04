Como escolher o desenho e tamanho da tatuagem?

Antes de escolher o desenho para a sua tatuagem, é preciso que tenha em conta aspectos como a sua personalidade, interesses e até a sua aparência. Para além disso, deve reflectir sobre como a tatuagem influenciará e afectará o seu dia-a-dia, tendo em conta detalhes como o tamanho, o lugar e a cor. Estabeleça também um orçamento e lembre-se ainda de que as tatuagens são formas bonitas de comemorar momentos importantes da sua vida ou de expressar a sua identidade.

A pesquisa dos desenhos pode começar pela Internet. Pode visitar galerias de imagens para encontrar exemplos interessantes. Porém, a maioria dos estúdios disponibiliza exemplos de desenhos já realizados (ou não) pelos tatuadores ou então consulte as redes sociais do tatuador que pretende. Lá poderá encontrar algumas ideias que o agradem.

Reflicta também sobre o tamanho da tatuagem. Este aspecto é importante se já definiu o local onde pretende tatuar. É preciso ver se o tamanho do que pretende reproduzir é o ideal para a zona do corpo que escolheu. Depois pense se quer uma tatuagem a cores ou só a preto.

Acima de tudo, escolha um desenho que o deixe mesmo satisfeito. Antes da decisão final, pense se vai gostar mesmo do desenho, uma vez que uma tatuagem é para o resto da vida. Se gosta da natureza, por exemplo, há várias opções, como um pássaro, uma árvore, uma flor, ou uma borboleta. Evite fazer coisas que estejam na moda, mas com as quais não se identifica!

Depois há algumas tatuagens frequentes e com muito significado, como uma data importante, um retrato (uma forma de homenagear alguém em vida ou não), uma tatuagem abstracta, mas bonita ao olhar, uma frase...

Contudo, antes de qualquer decisão definitiva, consulte um profissional de referência. Visite a Oscar Tattoo Arts, tire todas as suas dúvidas e peça todas as informações. Estamos aqui para ajudá-lo a tomar a melhor decisão.

Contacte-nos!

Oscar Tattoo Arts

Cancela Park, loja 22, Caniço

Facebook