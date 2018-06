Com este calor, vai uma bebida fresca e deliciosa?

Com este calor, o que apetece mesmo são bebidas frescas e na Poncha de São Vicente encontrará sempre uma boa opção! No leque das nossas opções temos as nossas ponchas - sempre feitas na hora - com gelo, as nossas sangrias de vinho branco ou tinto com frutas variadas, bem como os mojitos, caipirinhas e caipiroscas, todas elas bebidas que nos fazem lembrar os dias mais quentes do ano! Contudo, se prefere algo mais ligeiro, não deixe de experimentar os nossos batidos e sumos naturais variados.

Já sabe, para ‘baixar a temperatura’ e descontrair, venha à Poncha de São Vicente e desfrute dos nossos produtos de grande qualidade e dos nossos serviços. À sua espera terá um ambiente descontraído e bem animado!

*Seja responsável, beba com moderação