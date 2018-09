Com calor ou frio, uma poncha sabe sempre bem!

Com o tempo a mostrar que está confuso (o Outono já entrou, mas só lembra a Verão), a única forma é beber uma poncha a seu gosto, ou seja, com ou sem gelo! Se o dia estiver quente, uma poncha geladinha cai sempre bem! Contudo, se é fiel à fórmula tradicional, ou seja, sem gelo, o que interessa realmente é que lhe caia bem... e para uma poncha não é preciso estar frio ou estar calor, é quando lhe apetecer!

A Taberna da Poncha é muito conhecida pela Poncha à Pescador, preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adiciona o sumo de limão e a aguardente, mas também pela poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão. Contudo, aqui também fazemos duas outras variedades que sabem muito bem mais fresquinhas: as ponchas de tangerina e de maracujá.

Já sabe, visite-nos porque aguardamos, como sempre, a sua visita. Depois de pedir as ponchas, apodere-se de uns saborosos amendoins, sente-se, descontraia e aprecie a paisagem!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.