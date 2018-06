Cliff Bay oferece ‘Sushi no Cais’ às sextas-feiras

A partira da próxima sexta-feira, 22 de Junho, o Hotel The Cliff Bay promove ‘Sushi no Cais’. Uma iniciativa que se realiza sempre às sextas-feiras, até ao dia 31 de Agosto.

O evento consiste num jantar acompanhado pela actuação de um DJ. O menu é de Paulo Morais, conhecido como o ‘Sushiman de Portugal’, que estará presente no evento uma vez por mês até ao final de Agosto, acompanhado por Luísa Castro (Sushi Chef do The Cliff Bay).

Localizado junto ao mar, o cais do The Cliff Bay é um local exclusivo com uma vista privilegiada para a baía do Funchal. O jantar arranca às 19 horas e tem um custo de 36€ por pessoa (bebidas não incluídas). As reservas podem ser efectuadas através do telefone 291 707 700 ou do e-mail restaurant.tcb@portobay.pt.

O evento está inserido no calendário de PortoBay Events 2018, tendo como suporte o website www.portobayevents.com.