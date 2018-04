Circuito Peru Imperial

Este circuito tem partidas diárias de Lisboa de 12 Maio a 20 de Dezembro e uma duração de 9 dias/7 noites, com estadias em Lima, Cusco, Valle Sagrado de los Incas e Puno.

Esta viagem permitirá visitar alguns dos locais mais emblemáticos deste país da América do Sul: o Parque Arqueológico de Sacsayhuamane, o Valle Sagrado de Los Incas com o mercado de Pisac e a Fortaleza de Ollantaytambo, Machu Picchu, as ilhas flutuantes de Los Uros e a Isla de Taquile.

Este circuito tem um preço de 2 036€ por pessoa, incluindo passagem aérea Lisboa / Madrid / Lima / Madrid /Lisboa com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 20 kg, voos domésticos, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 7 noites de alojamento com pequeno-almoço, circuito, visitas e refeições conforme programa, taxas de aeroportos, segurança e combustível (sujeitas a alteração sem aviso prévio) e Seguro de Viagens.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas às refeições, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt