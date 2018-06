Circuito em Myanmar e Bangkok

Com partidas de Agosto a Outubro, este circuito de 13 dias propõe uma viagem pelo exotismo da Antiga Birmânia com passagens por Bangkok, Rangum, Bagan, Mandalay e o Lago Inle.

Incluindo alojamento em hotéis de 4 e 5 estrelas e acompanhamento de Guia privativo em Português, esta viagem memorável permitirá visitar alguns dos locais mais emblemáticos: o Templo de Wat Phra Kaew que alberga o admirável Buda de Esmeralda, os canais de Bangkok a bordo de um barco típico, a fantástica Ponte U Bein de onde se admira o Lago Taungtaman, o centro de peregrinação Taung Kalat, um cone vulcânico que se acredita ser o lar dos nats, os 37 espíritos guardiões ou o lago Inle, salpicado de ilhas flutuantes e jardins criados a partir das raízes emaranhadas dos jacintos de água e de juncos...

Este circuito tem um preço de 2 815€ por pessoa e inclui passagem aérea na Emirates desde Lisboa com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30 kg, assistência nas formalidades de embarque, acompanhamento de guia de língua portuguesa desde 2º ao 12º dia; 10 noites de alojamento em quarto duplo em hotéis de 4 e 5 *, 22 refeições (bebidas não incluídas), voos internos classe económica com direito a 1 peça de bagagem até 20kgs; guia local em português em Bangkok, em todas as visitas conforme itinerário, guia local em espanhol em Myanmar, em todas as visitas conforme itinerário, visitas e entradas conforme programa, serviço de bagageiros à saída dos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa), Seguro Multiviagens, taxas de turismo, serviço e IVA e taxas de aviação (sujeitas a alteração sem aviso prévio).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, vistos de entrada, bebidas às refeições, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt