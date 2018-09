Cinco coisas em que deve pensar antes de fazer uma tatuagem...

1º

Ao pensar fazer uma tatuagem, evite as tendências. Não é boa ideia fazer uma tatuagem só porque um desenho está na moda, ou com o nome de alguém ou, por exemplo, de uma banda do momento. Esta é uma marca que irá permanecer.

2º

A escolha da parte do corpo a tatuar é um passo essencial. Não é aconselhável optar por zonas muito visíveis, caso seja a sua primeira tatuagem. Vá devagar, seja prudente e tente escolher uma região discreta do corpo.

3º

Todos os cuidados com a saúde são poucos. Esteja atento. Certifique-se que os materiais utilizados para fazer a tatuagem são esterilizados ou novos...

4º

Tenha em consideração a sua tolerância à dor. Embora a maior parte das pessoas tatuadas garanta que é suportável – depende da zona do corpo a tatuar – há pessoas mais sensíveis do que outras.

5º

Se tem dúvidas, esclareça-as. Não parta para uma tatuagem sem conhecer todo o processo, como, por exemplo, os cuidados que deve ter antes e após a sua realização.

