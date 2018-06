‘Camioneta Mágica’, o novo projecto que vai animar o Forum Madeira

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, desafiou a Professora Susana Gonzaga da Universidade da Madeira e os seus alunos do Mestrado em Design dos Espaços a desenvolverem momentos únicos e surpreendes a todas as crianças madeirenses. E o resultado foi um dispositivo móvel, com uma série de actividades, a decorrer todos os fins-de-semana, desenvolvidas pela aluna Luísa Freitas, a vencedora deste projecto no âmbito das disciplinas de Design Estúdio 1 e Investigação em Design.

A apresentação e primeira actividade decorre já no próximo dia 20 de Junho, na Praça Central, às 17h00. A aluna Luísa Freitas, do 2º ano do mestrado, apresenta a ‘Camioneta Mágica’, um produto que se desloca pelo centro comercial, que se transforma e muda a sua estrutura. Nunca se sabe o que transporta, em que paragem irá parar e que actividades traz uma camioneta mágica...

Luísa Freitas, em conjunto com a Professora Susana Gonzaga, pensou e construiu este dispositivo móvel pensado especificamente para deslocar-se dentro do próprio centro comercial. Um espaço sem limites para a aprendizagem, divertimento e criatividade, em que em cada fim-de-semana será uma autêntica surpresa. Dedicado aos mais pequenos, foi projectado com uma linguagem formal sóbria e simples, que permita às crianças inventarem a sua camioneta heroína, ou camioneta das histórias, ou camioneta dos jogos interactivos ou analógicos.

O Forum Madeira promete, entre aventuras e descobertas, muita diversão e animação!

