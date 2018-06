Bons petiscos e jogos do Mundial 2018 só no Regiões House!

O Mundial 2018 começa já amanhã e gostava de encontrar um sítio acolhedor, confortável, com bom ambiente e bons petiscos para ver os desafios de futebol? Não procure mais porque já encontrou: o Wine Bar/Restaurante Regiões House, bem no centro do Funchal!

Assista comodamente aos jogos do Mundial neste espaço bem central (situado na Rua Direita, 23), que estará dotado de um ecrã gigante no interior do espaço. Também com uma agradável esplanada, no Regiões House pode render-se ao desporto rei saboreando um delicioso petisco, com as nossas fantásticas e bem recheadas tábuas de queijos e enchidos e os nossos rissóis de leitão, entre outras especialidades. Para acompanhar, pode optar pelo nosso leque de cervejas artesanais ou então por um belo vinho da nossa vasta carta, entretanto ainda mais recheada de novidades a não perder.

O nosso espaço apresenta uma grande variedade de sabores nacionais, com destaque para as tábuas de queijos e enchidos, mas não deixe de provar, para além dos nossos pratos integrantes de uma ementa variada, como os nossos hambúrgueres de carne açoriana, saladas e tostas variadas e as nossas bruschettas!

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/