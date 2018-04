Bom peixe e marisco é no Maré Alta!

Situado no Largo da Praça, em Machico, mesmo de frente para o mar, o Restaurante Maré Alta tem para oferecer uma vasta variedade de peixe fresco todos os dias.

Este estabelecimento surgiu quando João Paulo, comerciante na área de importação e exportação de peixe no Mercado de Machico, abriu um pequeno espaço onde servia peixe confeccionado ao gosto do cliente, onde a própria escolha do peixe era feita na peixaria. Com o tempo, a clientela fiel e a que foi conhecendo o seu espaço foi aumentando, sendo que depois, em 2009, surgiu a oportunidade de mudar o seu negócio para um espaço maior, o actual.

Como peixe fresco todos os dias – a variedade depende da altura do ano, como é óbvio –, neste espaço o peixe é confeccionado ao gosto do cliente e dependendo do tipo de peixe. Pratos com muita saída são, por exemplo, o peixe grelhado, peixe no forno, arroz de cherne, arroz de marisco e massada de pargo.

Dependendo da época do ano, na época alta, por exemplo, do atum, este peixe está sempre disponível neste restaurante. Depois há sempre lugar, consoante a altura, para robalo, linguado, tamboril fresco, carneiro, charuteiro, entre outros. Não podemos esquecer também o vasto leque de opções de mariscos, como a lagosta, ostras, sapateiras, cracas, percebes, entre outras opções.

Todos os pratos são acompanhados com legumes da Região, sempre frescos, e com batata doce assada no forno. No capítulo das sobremesas, este restaurante gosta de apostar nas frutas de cada época, embora também tenha outras iguarias, como gelados, tartes, entre outras.

Com uma vista fantástica que desliza do mar à serra ou da serra ao mar, como preferir, o Restaurante Maré alta está aberto todos os dias da semana.

Telefone: 291 607 126