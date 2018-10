Até ao dia 30 de Outubro pode cantar com o Tony Carreira

Parece que a Mãe de Cristiano Ronaldo já aderiu à moda de cantar com o Tony Carreira através da aplicação exclusiva ‘10 anos Tony & Continente - O Melhor Dueto de Sempre’ que desafia os fãs a participar em duetos com o cantor português. O concurso é feito em parceria com a marca Continente e permite aos fãs do artista concorrer e vencer um dueto a sério num dos espectáculos do Tony Carreira. Para concorrer basta descarregar a aplicação exclusiva e fazer uma performance.

‘Sonhos de menino’, ‘Quem era eu sem ti’, ‘Não te vás sem mim’ ou ‘Porque é que vens’ são os temas de Tony Carreira, bem conhecidos do público, que estão disponíveis nesta app desde o dia 12 de Outubro, até ao dia 30.

Depois de escolher a música preferida da lista disponível na app, selecciona o o botão ‘fazer dueto’ e grava-o seguindo a letra. Submete depois o dueto e partilha de forma a angariar o maior número de votos no vídeo.

Dos 50 duetos mais votados serão escolhidos os três melhores que terão a oportunidade de cantar com o Tony Carreira num dos seus últimos concertos agendados: 10 de Novembro, no Pavilhão Multiusos de Guimarães e nos dias 16 e 17 do mesmo mês no Altice Arena em Lisboa.

A par deste grande prémio, o Continente irá ainda oferecer 20 bilhetes duplos aos 20 melhores duetos entre os 50 mais votados.

Esta iniciativa traduz, uma vez mais, a relação já de uma década entre o Continente e Tony Carreira e assinala com os fãs, de forma especial, a celebração da mesma, que sempre se reflectiu numa parceria de sucesso.