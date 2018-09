As nossas tábuas: ricas, deliciosas e 100% portuguesas!

O Terroir Portugal é conhecido pelas suas excelentes referências vínicas nacionais (mais de 250), mas também pelas deliciosas tábuas com queijos e charcutaria com DOP, onde se destacam neste último os presuntos com curas até 60 meses, entre outras iguarias.

No Terroir Portugal pode degustar um bom vinho acompanhado de deliciosas tapas, um conceito que encaixa perfeitamente para um final de tarde, por exemplo, entre amigos! No nosso espaço apresentamos tábuas a partir dos 12€ sempre com produtos DOP. As mesmas podem ser complementadas com compotas do Porto Santo, tomate cereja ou tomate do Porto Santo, pickles, mostardas, entre outros pormenores que darão muito mais sabor ao seu dia!

As nossas tábuas são sempre acompanhadas com torras caseiras de padaria seleccionada. A nossa tábua TERROIR é perfeita para 4 pessoas. Se o seu grupo já for maior, possuímos também no nosso menu a tábua com queijo Serra da Estrela e chouriço de porco preto ao forno, ideal para 6 pessoas. Tudo bons motivos para que nos visite em qualquer dia da semana e venha conhecer os nossos fabulosos produtos 100% nacionais!

Esperamos por si!

Terroir Portugal

Galeria Comercial Jardins d’ Ajuda

Estrada Monumental, Lojas N e O, 9000-136 Funchal

291 753 184

Horário: De segunda a domingo, das 15h às 23h (sábados das 12h às 23h)

