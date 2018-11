As deliciosas tábuas no The Small House

Sabia que a Tábua de Queijos e Enchidos é um dos melhores acompanhamentos para as cervejas? A maioria das pessoas associa este elemento aos vinhos, sendo o seu acompanhamento predilecto. O que muitas pessoas não sabem é que são, também, a companhia ideal para as cervejas, sendo que os aromas e paladares dos queijos e enchidos podem trazer outra experiência, mais madura e completa, ao paladar único e característico de cada cerveja.

Quando introduzimos as tábuas nos nossos menus, os nossos visitantes associaram, automaticamente, à selecção de vinhos que temos na nossa casa. Mas prontamente explicámos, a quem nos pergunta, que estas são, principalmente, o acompanhamento certo e ideal para o ponto alto da nossa casa, as nossas cervejas.

As nossas tábuas são compostas por queijos e enchidos defumados, característicos, alguns estrangeiros e alguns nacionais. Desta forma, conseguimos ter tábuas únicas, características e um deleite para acompanhar uma boa cerveja, ou bom vinho, ou para serem consumidas só por si. Mas uma das tábuas que tem feito imenso sucesso é a nossa Tábua Oktoberfest. Introduzida no nosso Oktoberfest em 2017, é composta por salsichas alemãs Bockwurst e Bratwurst, salsichas defumadas T/Cracóvia, pickles, molho barbecue, maionese da casa e pão caseiro. O seu sucesso foi tão grande que decidimos introduzi-la no nosso menu, todo o ano.

Têm feito as delícias dos nossos visitantes e são um dos atractivos da nossa casa.

Serão as nossas Tábuas de Queijos e Enchidos razão suficiente para visitar-nos? Nós acreditamos que sim.

Por isto e muito mais esperamos por si, no sítio do costume. Até lá, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.