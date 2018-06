Aproveita o “Momento Cromos do Mundial” no Forum Madeira!

Fazer compras num centro comercial ao ar livre, com jardins panorâmicos e vista mar e céu é possível, no Forum Madeira.

O Forum Madeira tem à sua disposição 70 lojas de grandes marcas, maioritariamente de moda, onde poderá encontrar as últimas tendências. Um espaço que lhe permite uma experiência de compras cómoda, leve e descontraída. O sítio ideal também para uma agradável refeição ou lanche nos vários restaurantes e cafés à sua disposição, para assistir a um filme ou para fazer as suas compras de supermercado.

O Forum Madeira é simultaneamente um local de diversão, com momentos de animação frequentes e variadas. Até 1 de Julho, as sextas-feiras e os fins-de-semana serão uma boa ocasião para trocar cromos da bola no Forum Madeira. O Campeonato Mundial de Futebol 2018 está à porta e, para festejar, o centro disponibiliza um espaço, no piso 1, ao lado do Balcão de Informações, onde todos os visitantes podem divertir-se enquanto trocam os seus cromos.

No “Momento Cromos do Mundial”, todas as sextas-feiras entre as 17h e as 21h e sábados e domingos das 12h às 15h e das 18h às 21h, os pequenos coleccionadores são convidados a trocar os cromos repetidos da mais recente caderneta 2018 por aqueles que ainda estão em falta. Um programa para pais e filhos, aproveitando em família uma tarde dedicada aos verdadeiros coleccionadores de cromos. Agora que foste convocado, não podes faltar!

TROCA DE CROMOS

8JUN - 1JUL

1º ANDAR | Junto ao Balcão de Informações

Sexta-feira: 17h – 21h

Sábado e Domingo: 12h – 15h | 18h – 21h

O momento é seu. Viva-o.