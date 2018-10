Apreciação de cervejas em crescimento no The Small House

São mais de 150 referências de cervejas, provenientes de todo o mundo, que compõem a nossa garrafeira. Com receitas mais recentes ou inalteradas e seculares, são um deleite para os nossos visitantes. Contêm em si, não só a receita, mas também a história do seu país de origem, das suas formas peculiares de produção e por aromas e paladares distintos. Tudo isto tem-se reflectido na procura crescente que temos tido em relação às cervejas.

Inicialmente, a curiosidade era o factor que mais atraía visitantes, pois ouviam falar num pub na Ponta do Sol onde reinava esta bebida. Após essa fase inicial, começámos a receber visitas regulares, de muita gente, sendo que, neste momento, somos uma das maiores e principais referências na ilha no mundo da cerveja. A procura não se fica pelos conterrâneos, sendo o público estrangeiro, amante do conceito, da bebida e do nosso ambiente, um dos motores do consumo na casa. Dada a procura, o nosso menu nunca é estático, estando sempre sujeito a alterações, novas adições e cervejas sazonais.

Neste momento, e muito mais do que a curiosidade, somos uma casa muito procurada pelos amantes desta bebida. Os nossos visitantes mais regulares não são apenas consumidores, são também apreciadores, e, muitos deles, coleccionadores das garrafas e assíduos quando surgem novidades.

Esta semana recebemos a restante franquia que compõem a colecção escocesa BrewDog, e alguns dos nossos visitantes têm-se ‘virado’ para a famosíssima Samichlaus, a cerveja mais forte no mercado (14% ABV) e a mais rara do mundo, segundo muitos avaliadores.

A cultura da apreciação desta bebida anda por este mundo desde, pelo menos, 6000 a.C. e nós pretendemos enaltecer, ainda mais, a qualidade e requinte desta que é a 3ª bebida mais consumida no mundo (1ª a nível de bebidas alcoólicas).

