Amigos, família e uma tábua de queijos e enchidos... combinações perfeitas!

Quer reunir os seus amigos ou família em casa para desfrutar, por exemplo, de um final de tarde e não sabe bem como satisfazer o apetite dos seus visitantes? Nós temos a solução: opte pelas nossas fabulosas e bem recheadas tábuas de queijos e enchidos! Faça a sua encomenda connosco e depois leve-as para casa para saboreá-las no conforto do seu lar, bem acompanhadas pelas nossas excelentes sugestões de vinhos, integradas numa vasta garrafeira que possuímos no nosso espaço!

No nosso espaço só encontra, de facto, motivos para festejar e enaltecer a gastronomia portuguesa. Já conhece as nossas novidades, como as nossas alheiras, os nossos hambúrgueres de carne açoriana, os apetitosos rissóis de leitão, chouriças, paios nacionais e as nossas doses de salpicão transmontano? São de comer e regressar para mais!

O Wine Bar/Restaurante Regiões House distingue-se, de facto, na oferta gastronómica. Por exemplo, ao almoço, com uma ementa do dia bem diferente dos tradicionais restaurantes, o nosso espaço oferece uma variedade de pratos não muito comuns, mas deliciosos, de uma gastronomia cuidada e saborosa! Dê um toque de qualidade ao seu almoço no dia-a-dia!

Pela centralidade, uma vez que se situa na Rua Direita, nº 23, o Regiões House é ainda uma excelente opção para quem se encontra a gozar o dia na cidade ou simplesmente para uma pausa no trabalho, dispondo também de uma esplanada confortável, aquecida e propícia ao convívio. Só bons motivos para fazer-nos uma visita!

O Regiões House está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/