Este altifalante portátil tem uma construção de metal, bom desempenho de som, bateria de longa duração e acrescenta ainda a tecnologia bluetooth 4.2, botões de controlo e entrada de 3.5mm.

Características:

- Alcance do bluetooth: aprox. 10m

- Ligação sem fios

- Conector: USB

- Capacidade da bateria: 1200mAh

- Faixa de frequência de áudio: 18..100000Hz

- Impedância de saída: 3Ohm

- Dimensões: 60x154x25mm

