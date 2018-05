AfroLatin Nigth esta noite no Reguilha Bar!

Se gosta de dar um pezinho de dança ao ritmo de sons ‘calientes’, então este evento é para si: hoje, 11 de Maio, a academia de dança Alma Latina vem ao Reguilha Bar ajudá-lo a entrar no fim-de-semana ao som de ritmos quentes e divertidos. Este evento irá repetir-se uma vez por mês, às sextas-feiras de cada mês. Uma boa notícia!

No fim-de-semana passado, o nosso espaço acolheu uma exposição de ultraleve e paramotor, um evento que trouxe muita gente curiosa.

Já agora, marque na agenda o nosso próximo evento: no dia 25 de Maio o Karaoke está de regresso ao seu spot de eleição! Mais uma noite em que, com certeza, contaremos com a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 16h às 2h da manhã

Facebook