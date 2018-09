Acompanha-nos na Rampa de Santa Maria Maior e no Tuning Show 2!

No próximo domingo, 23 de Setembro, a equipa da Poncha de São Vicente volta a aventurar-se na corrida dos carros de pau, desta vez no Funchal, na Rampa de Santa Maria Maior, prova do Campeonato Regional de Carros de Pau.

A prova inicia-se às 16 horas e os carros de pau irão sair do Estádio da Madeira, passando pelo Caminho do Terço, Rua do Pomar, Caminho das Voltas, teleférico do Jardim Botânico, terminado na Recta da Escola Ribeiro Domingo Dias. Vem acompanhar a nossa equipa e torcer por nós ao longo do trajecto!

E, como gostamos mesmo de desporto automóvel, seja ele qual for, nesse mesmo dia vamos também estar presentes no Parque Desportivo de Água de Pena, debaixo do Aeroporto da Madeira, não em quatro rodas, mas com um espaço nosso no âmbito do Tuning Show 2, iniciativa organizada pela Madeira Tem Aço. Não percas este evento, de entrada livre, onde teremos as nossas fabulosas ponchas e nikitas, sempre feitas na hora! Vem ouvir o barulho dos motores e muito mais na nossa companhia!

Esperamos por ti!

