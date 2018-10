“A última lição que aprendi foi: Reaprender a Amar-me”, afirma Carlos Costa

Carlos Costa recorrer à sua página do Instragram para dizer que reaprendeu a se amar depois de ter sofrido um período conturbado quando estava a gravar o programa da TVI ‘A Tua Cara Não me é Estranha’.

“Como não me amar tal como sou? Amo mesmo! Humildemente admito: amo-me! Não mudaria nada! ?? A última lição que aprendi foi: ‘Reaprender a Amar-me’.

No decorrer das gravações de ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, estava a sofrer em silêncio. Perdi imenso peso e encontrei-me à beira do precipício. A depressão estava à porta com promessa de ficar. 48 kg pesava eu nessa altura. Deixei tudo e todos, os que me amam, de olhos fixos e trémulos cada vez que subia ao palco. À espera do momento que eu caísse para não me levantar mais. Tudo isto porque amei mais outrem que a mim mesmo.

Como pude ser tão ridículo? O tempo passou, e graças a muita ajuda consegui voltar a amar. Sim! A mim mesmo. Essa é a razão de amar tanto a música ‘Fuego’, pois era a única que me fazia voltar a dançar sem ser por trabalho ou obrigação. Agradeço por esta lição! Hoje sou eu e muito mais maduro. Mais corajoso, mais real e mais verdadeiro. Tinha de partilhar isto. Obrigado a todos os que me ajudaram. Estes últimos meses têm sido mágicos! ??”, escreveu na legenda.