‘A Travessia’: Nova peça de teatro de fantoches chega ao Forum Madeira

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, dá as boas-vindas a mais uma emocionante peça de teatro pela mão da Aquarela Teatro de Fantoches. O grupo que já habituou os visitantes às suas divertidas histórias desta vez convida miúdos e graúdos a conhecer a história verídica de João Rodrigues, o primeiro velejador a fazer a travessia em prancha à vela entre a ilha da Madeira e as ilhas Selvagens, numa incrível peça de fantoches. Uma história real, escrita pelo próprio, para conhecer no próximo fim-de-semana, às 12h, na Praça Central.

O Vagabundo dos Mares terá pela frente um enorme desafio: navegar até às Ilhas Selvagens, na sua prancha voadora, com uma importante mensagem para entregar a todos os animais. Pelo caminho irá cruzar-se com o Sr. Responsável, o Sr. Medroso, uma Sereia apaixonada e um enorme Adamastor. Como terminará esta aventura? Será que consegue? Será que vai só? Quem vai juntar-se a esta incrível viagem? Só há uma maneira de descobrir: ir ao Forum Madeira e conhecer, gratuitamente, esta história real que levou João Rodrigues ao livro do Guiness. Uma emocionante história, para toda a família.

O Forum Madeira promete que, no meio de muitas peripécias e boas gargalhadas, toda a família vai viver um momento muito divertido.

O momento é seu. Viva-o!