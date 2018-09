A Oscar Tattoo Arts cresceu, agora também tem barbearia!

Já sabe onde fica a nova loja Oscar Tattoo Arts? É verdade, a Oscar Tattoo Arts cresceu e por isso mudou para um espaço maior e que agora congrega também serviço de barbearia!

Este espaço, situado no Entreposto da Cancela, loja 1, é mais amplo e mais agradável para os clientes. Nesta nova loja existe uma segunda sala de tatuagens, que ‘aguarda’ por alguém com as competências que o tatuador Óscar Gonçalves defende, bem como uma área reservada para barbearia, onde pode fazer um upgrade no seu look!

O espaço mudou, mas o profissionalismo mantém-se o mesmo, por isso, se quer fazer uma tatuagem com qualidade e segurança e se procura alguém de confiança, com provas dadas no mercado, visite o novo espaço de Óscar Gonçalves, onde agora também pode agendar aquele corte de cabelo que há tanto queria fazer! Visite-nos!

Contactos:

Entreposto da Cancela, loja 1

926 026 277

Horário: das 10h30 às 19 horas

Facebook