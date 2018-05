A nossa sugestão de fim-de-semana: Erbe Cipollini!

O Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping junta-se à Festa da Cebola, que decorre desde ontem e até 21 de Maio no Caniço, e apresenta-lhe um prato muito especial que não pode perder! Este fim-de-semana, ao jantar, venha experimentar o nosso prato especial, Erbe Cipollini, um prato à base de lulas, balsâmico e cebola italiana. Uma delícia!

No Sabores D’Itália do Caniço Shopping conte com boa gastronomia, bom ambiente, sendo que, para estas ocasiões fazemos menus especiais com ou sem bebidas incluídas.

Venha visitar-nos!

Contactos:

Telefone: 291 936 267

Facebook