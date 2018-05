A não perder: Das nossas tábuas aos nossos hambúrgueres!

Apetece-lhe um hambúrguer apetitoso, com aquele sabor caseiro e de carne bem fresca e apetitosa? Então tem de provar os nossos hambúrgueres de carne açoriana! Servidos a qualquer hora do dia e da noite, esta iguaria é feita com carne dos Açores, tenra e suculenta para o melhor dos hambúrgueres... a não perder!

E as nossas fantásticas e saborosas tábuas de queijos e enchidos que já pode levar para casa? Já experimentou? Se ainda não, fique a saber que, aquando da encomenda da tábua, a compra do vinho a levar fica a um preço mais simpático! Tudo bons motivos para sermos a sua primeira opção na hora de pensar num bom petisco para partilhar em casa com a família ou amigos!

De facto, o nosso espaço apresenta uma grande variedade de sabores nacionais, com destaque para as tábuas de queijos e enchidos, que podem ser muito bem acompanhadas com um bom vinho da excelente garrafeira disponível e cuidadosamente seleccionada. Neste momento está ainda melhor! Não deixe ainda de provar, para além dos nossos pratos integrantes de uma ementa variada, as nossas bruschettas!

O Regiões House, na Rua Direita, nº23, mesmo no centro do Funchal, está aberto tanto para almoços, como para jantares (com marcação prévia), nos seguintes horários: De segunda a quinta-feira, entre as 10h e a meia noite; à sexta-feira, das 10h às 2h da manhã; e ao sábado, entre as 19h e as 2h da manhã. Faça já a sua reserva pelo 291 222 340 ou pelo Facebook.

Regiões House

Rua Direita 23 – 25

Telf. 291 222 340

Facebook: https://www.facebook.com/regioeshouse/