A não perder: as típicas salsichas alemãs e caseiras do Klenk’s Café!

Como um bom restaurante com raízes alemãs, no Klenk’s Café não poderia faltar no seu menu as salsichas caseiras!

Neste restaurante, as salsichas são mesmo feitas por nós, usando apenas carne de porco fresca e especiarias. Algumas delas nem encontramos por cá, por isso importamos da Alemanha!

As salsichas são feitas numa máquina manual que foi comprada há uns anos a um senhor alemão que morava cá na Madeira, antes de voltar para a Alemanha... o mentor do Klenk’s Café, Joe Klenk, aprendeu a fazer salsichas com esse mesmo senhor, sendo que depois os ensinamentos foram passados para o filho.

A receita que temos neste momento foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, até ser a que fazemos hoje em dia, que até os alemães adoram! É a típica “Bratwurst” alemã e normalmente é servida com batata salteada e chucrute (o tradicional “Sauerkraut”, também típico na Alemanha). Como sempre, os acompanhamentos podem ser alterados de acordo com as preferências de cada um, mas, como é óbvio, recomendamos que experimentem o chucrute, nem que seja um pouquinho à parte!

A cozinha do nosso restaurante está aberta todos os dias das 11h às 22h, excepto à terça-feira, dia em que o restaurante está encerrado.

Venha saborear a verdadeira gastronomia alemã com a máxima qualidade neste nosso restaurante. Esperamos por si!

Contactos:

Estrada Ponta da Oliveira 57, Caniço

Telefone: 291 934 316