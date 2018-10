17 restaurantes do Funchal têm refeições a metade do preço

A plataforma de reserva e avaliação de restaurantes, The Fork, abre hoje a todo o público o ‘The Fork Fest’, o seu segundo evento gastronómico do ano.

Depois da Restaurant Week 2018, que decorreu entre Fevereiro e Março, eis que partir de hoje e até 28 de Outubro a dose é outra, por sinal, apetecível, graças ao desconto de 50% em toda a carta de 17 restaurantes do Funchal e outros 133 em Lisboa, Porto e Faro.

Na capital madeirense os descontos são proporcionados em espaços como Design Centre Nini Andrade Silva, Armazém do Sal, Mula, Tipografia, Goya, Grand Café Penha D’Águia, Museu Café, Restaurante do Forte e Latada do Doutor, entre outros.

Na lista algarvia, que se divide entre o centro de Faro e São Brás de Alportel, estão apenas três espaços com descontos de 50% no menu: Thai Bistro, o Raízes e o Saudade em Português.

Lisboa é a cidade onde há mais restaurantes parceiros do The Fork Fest: 75. Café São Bento, Edo Sushi Expo, O Nobre, Os Tibetanos, Bastardo, La Risotteria, Topo Belém, Trópico do Cais e Peixola são alguns dos destaques.

A Norte, no Porto, podemos usufruir deste desconto de 50% sobre toda a carta em 26 restaurantes, como por exemplo, no Douro Sky Lounge, Gull, Buri, Mito, CáBARé, Dona Picanha, Bom de Sal, Cais 35 Sushi ou Vintage Praia.

Para beneficiar da promoção necessita de ter conta no The Fork, bm como fazer a reserva pela app, disponível para iOS e Android.

Segundo a organização, trata-se de “uma oportunidade única de experimentar os melhores restaurantes com 50% de desconto”. O TheFork Fest é uma iniciativa que democratiza a alta gastronomia e impulsiona a indústria da restauração. Nestes dias todos beneficiam: os restaurantes aproveitam para dar a conhecer as suas cartas e os clientes têm a oportunidade única de experimentar alguns dos melhores restaurantes nacionais por preços imbatíveis.

O desconto de 50% é aplicável a toda a carta dos restaurantes, excepto menus e bebidas. Na edição do ano passado do TheFork Fest, somaram-se 108 restaurantes parceiros e mais de 26 mil pessoas à mesa.