1ª Escape Room gratuita no Forum Madeira

· 1ª Escape Room gratuita na ilha da Madeira desafia os jogadores para uma aventura física onde só através da resolução de enigmas conseguirão escapar;

· Espaço está no Piso 2 do Forum Madeira;

· A iniciativa é gratuita, sujeita a inscrição prévia e premiará a equipa mais rápida a escapar.

O Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, abriu portas à 1ª sala Escape Room gratuita na ilha da Madeira. O desafio, que já conquistou centenas de fãs por todo o mundo, passa por expor os jogadores a diferentes enigmas e mistérios que só depois de solucionados lhes permitirão escapar. O acesso é gratuito, o espaço funciona de segunda a domingo e exige inscrição prévia no balcão de informações no Piso 1 do Forum Madeira, ou através do site www.escaperoom.lim9.com.

A sala, que desafia os visitantes a explorar os seus conhecimentos e a escapar com destreza e sabedoria, está preparada para receber equipas de dois a quatro membros. Todos terão um tempo base de 15 minutos para escapar do escritório fictício da Lim9 por meio da resolução de desafios (série de puzzles ou enigmas usando pistas, dicas e estratégia) , num cenário leve e divertido que estimula a criatividade, conhecimento e trabalho em equipa. Os mais rápidos a completar os desafios e assim escapar do “escritório” entrarão com o seu tempo de fuga para o top de equipas.

O grupo que obtiver a melhor classificação até ao último dia de competição será declarado vencedor e recompensado com um prémio. Um jogo que está disponível na loja 2.23, Piso 2 do Forum Madeira, de segunda a sábado das 12h00 às 22h00 e domingo das 14h00 às 20h00. Atreve-se a tentar escapar?

O momento é seu. Viva-o!