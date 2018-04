Visitas encenadas ao Baltazar Dias dedicadas às famílias

Nos próximos dias 14 e 21 de Abril, às 15 e 11 horas, respectivamente, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá receber as visitas encenadas ao teatro sob o tema ‘Prazer em conhecer, Baltazar’. Uma produção da Câmara Municipal do Funchal com a Associação Cultural – Casa Invisível e com criação e interpretação de Catarina Claro e João Pedro Ramos.

Dedicadas especialmente a famílias com crianças a partir dos 5 anos, esta visita para além de ser uma visita guiada é também um momento para contar histórias, como aquelas que se contam naquele palco com 130 anos.

Nestas visitas encenadas (que de guiadas têm pouco) irão embarcar numa viagem no tempo, para desvendar a história de como nasceu o Teatro Municipal e a de quem por lá tem passado.

Estas sessões têm lotação máxima de 15 crianças (+ 1 adulto por criança). Os bilhetes custam 7 euros (criança + 1 adulto), 3 euros adulto extra e 2 euros criança extra, e estão à venda na bilheteira do Teatro.