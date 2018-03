Vencedora madeirense do ‘Got Talent Portugal’ Micaela Abreu lança canção original ‘Direito à Vida’

Chama-se ‘Direito à Vida’ e é uma nova canção original de Micaela Abreu, a cantora madeirense que venceu o concurso ‘Got Talent Portugal’ em 2016.

“Passada a fase de alguns concertos, a minha vitória num concurso nacional, acho que já chegou à altura de apresentar um tema original meu”, escreveu a jovem no Facebook.

“A convite do Ricardo Rodrigues (compositor), do Rogério Afonso e do Filipe Ramos (ambos letristas) que me desafiaram a interpretar um tema bastante actual da realidade no mundo. O tema é sobre direitos humanos das crianças que pagam pelos erros dos governantes mundiais. O tema foi gravado e masterizado por Paulo Ferraz Studios”, adianta.

“Na próxima quinta-feira irei interpretar o tema ‘Direito à Vida’ no programa Madeira Viva que passará na RTP Madeira às 19:15. Espero que gostem e espero que possa obter o vosso feedback”, concluiu.