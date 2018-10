Último dia do Portugal Fashion com estreia de Marques’Almeida e fecho por Júlio Torcato

As colecções da dupla Marques’Almeida e da ‘designer’ Katty Xiomara abrem hoje o terceiro e último dia da 43.ª edição do Portugal Fashion, no Porto, que encerra com a colecção ‘30’ de Júlio Torcato.

A dupla Marta Marques e Paulo Almeida, antigos alunos da escola de moda CITEX, estreia-se hoje no Portugal Fashion, no Porto, a abrir o terceiro dia do evento.

O desfile da dupla Marques’Almeida, que esteve em setembro a apresentar a coleção primavera/verão 2019 na semana da moda de Paris, está marcado para as 11h30 de hoje, na zona exterior do edifício da Alfândega do Porto e promete uma colecção repleta de ganga, folhos e peças desconstruídas.

O terceiro dia da 43.ª edição do Portugal Fashion continua depois de almoço, com a colecção do ‘designer’ Nuno Baltazar a ser apresentada a partir das 14 horas.

Nuno Baltazar é o ‘designer’ convidado nesta edição para criar os bonecos solidários Maria e Pedro. A venda dos dois bonecos, construídos com retalhos de tecido 100% português, a 35 euros cada um, vai reverter a favor da Fundação Ronald McDonald, entidade que apoia atualmente mais de 2.500 famílias em Portugal.

Hoje é também o dia para a dupla Storytailors - João Branco e Luís Sanchez - apresentar a colecção ‘222’ pelas 15 horas, no piso zero do edifício da Alfândega.

Os Storytailors trazem para a primavera/verão 2019 peças que podem ser usadas tanto por homens como por mulheres.

O último dia de Portugal Fashion, como é já tradição, é dedicado ao setor do calçado e acessórios, e promete uma tarde de desfiles das marcas Ambitious, Fly London, J. Reinaldo, Nobrand, Rufel, e The Baron’s Cage.

O último dia do Portugal Fashion termina com a apresentação das coleções Pé de Chumbo (18:30), Luís Buchinho (19h30), a dupla Alves/Gonçalves (21 horas), Luís Onofre (22 horas).

Pelas 23 horas, a 43.ª edição do Portugal Fashion avança para o último desfile onde vai ser apresentada a colecção ‘30’, do ‘designer’ Júlio Torcato, que celebra este ano 30 anos de carreira dedicada à moda.

Júlio Torcato convidou 30 pessoas que marcaram um determinado momento da sua carreira a intervir numa peça de vestuário da coleção ‘30’, como por exemplo Ana Deus (cantora), Pedro Guedes (modelo), Miguel Viana (cabeleireiro), Inês Torcato (’designer’ e filha de Júlio), Miguel Flor (’designer’ e ex-coordenador do espaço Bloom do Portugal Fashion), Frederico Martins (fotógrafo), Nelson Vieira (produtor de moda), ou Zé Manel (vocalista dos Fingertips).

O Portugal Fashion é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 -- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.