Último concerto para bebés este sábado no Baltazar Dias

O Teatro Baltazar Dias recebe pela última vez nesta temporada artística os concertos para bebés e crianças no sábado (dia 23 de Junho).

Esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com a Companhia B-ába da Música abrangeu um total de cerca de 370 crianças, num total de seis concertos realizados, entre Setembro de 2017 e Junho de 2018. nesta temporada artística.

Estes concertos destinam-se ao público mais novo, que habitualmente não tem a oportunidade de visitar o Teatro . Para além de motivar o interesse dos pais e dos filhos para a música, proporciona excelentes momentos em família num espaço que tem por objectivo a promoção da cultura.

Os concertos constituem um estímulo ao despertar a curiosidade dos bebés e crianças pelos sons e música, envolvido num verdadeiro mundo de encantar. Depois de ‘Pelo Mundo dos Sons’, agora é a vez do espectáculo ‘Música no Parque’.

Este sábado, haverá duas sessões, às 10 horas e às 11h30 no Salão Nobre do Teatro, com 50 minutos de duração. Os concertos têm um custo de 12 euros por criança, dos 0 aos 6 anos de idade, incluindo a entrada gratuita de um ou dois acompanhantes.