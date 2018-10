Tuna D’Elas participa este fim de semana num festival de tunas femininas em Coimbra

Nos próximos dias 2 e 3 de Março, a Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira irá se deslocar até Coimbra para participar no festival XXV Canto da Sereia, como tuna a concurso, organizado pelas Mondeguinas - Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, que, este ano, contam com 25 anos de história.

Neste festival a Tuna D’Elas irá representar a Universidade da Madeira, bem como a sua ilha da Madeira, onde irá competir pelos 7 prémios existentes (Melhor Tuna, Tuna Mais Tuna, Melhor Pasa-calles, Melhor Serenata, Melhor Original, Melhor Adaptação e Melhor Instrumental) juntamente com a Egitúnica – Tuna Feminina do Instituto Politécnico de Guarda, as FANS – Tuna Feminina da Universidade de Coimbra e a TUFES – Tuna Feminina Scalabitana de Santarém.

A Noite de Serenatas será na sexta-feira dia 2, e irá se realizar no Café de Santa Cruz pelas 21h30 com entrada livre. A noite de espectáculo será no sábado, dia 3, no Teatro Académico Gil Vicente pelas 21 horas. Os bilhetes estão disponíveis a 2,5 euros para estudantes e a 3,5 euros para não estudantes.

Ainda no início deste ano, a Tuna D’Elas participou no VI Lusitana, em Lisboa, onde ganhou 7 prémios, tendo sido um deles o de Melhor Tuna. Esta tuna, por sua vez, encontra-se a organizar o seu festival, IX Encantunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira, que irá se realizar nos dias 3 e 4 de Maio de 2019 no Centro de Congressos da Madeira e irá contar com 4 tunas femininas convidadas a concurso, juntamente com outros grupos convidados.

