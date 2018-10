Teatro Municipal recebe III Encontro de Cultura Acessível

No dia 4 de Outubro o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o III Encontro de Cultura Acessível, um evento organizado pela Câmara Municipal do Funchal. Este encontro terá dois temas: ‘Promovendo a Acessibilidade Cultural’ e as ‘Boas Práticas Artísticas para a Inclusão Social’.

A sessão terá a participação de Paulo José Silva, coordenador da Biblioteca de Marvila – Lisboa, Henrique Amoedo, Director Artístico do Grupo Dançando com a Diferença, Catarina Claro, mediadora cultural (Associação Cultural Casa Invisível) e Hugo Castro Andrade, presidente da Associação Olho.te. O debate terá a moderação do jornalista Filipe Gonçalves.