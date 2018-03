Teatro Municipal Baltazar Dias recebe workshop de mímica

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, no próximo dia 3 de Abril, um workshop de mímica orientado pelo açoriano Ricardo Ávila, onde serão transmitidas técnicas clássicas de mímica, jogos de improviso e arquétipos físicos.

Num primeiro momento, os participantes na oficina ‘mimo tout court’ conhecerão uma rotina corporal na base de competências essenciais ao trabalho do mimo, como posturas, impulso, dissociação, ponto fixo, olhar interior versus olhar exterior. Em seguida farão diversos jogos de improviso, abordando as dimensões ilustrativa e corporal (poética) da mímica. Esta abordagem sucinta, ao longo de duas horas, pretende fornecer uma base de trabalho para quem pretende desenvolver uma gestualidade depurada, ao serviço do teatro.

Ricardo Ávila nasceu na Ilha Terceira e é narrador, mediador de leitura e actor da Companhia Açoriana ‘Cães do Mar’, licenciou-se em Educação de Infância na Universidade dos Açores, em 2006, e concluiu mestrado em teatro, no ramo de actor-marionetista, na Universidade de Évora, em 2012, tendo concluído com estágio na Academy of Performing Arts (Bratislava) onde também fez formação de mimo/clown com o mimo Juraj Benchic. Integra o coletivo que criou o espectáculo ‘Os amores encardidos de Padi e Balbina: uma dúbia história do revés’, que encerra, dia 1 de Abril, a IX Amostra de Teatro da Madeira.

O workshop terá duas sessões, ambas no dia 3 de Abril, uma às 10h30 e outra às 14h30. As inscrições são gratuitas, através do e-mail teatro.municipal@cm-funchal.pt.