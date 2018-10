Teatro Municipal Baltazar Dias recebe sábado concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI

A Orquestra Clássica da Madeira promove, este sábado, um concerto da Orquestra de Cordas Ensemble XXI, que se realiza, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Integrado no ciclo jovens solistas, o espectáuclo terá como especial convidada a jovem percussionista Jani Silva que iniciou a sua formação no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira com orientação dos professores Rui Rodrigues e Jorge Garcia e, neste momento, estuda no Royal Academy of Music, em Londres, estando a estudar com Neil Percy, Sam Walton e Bill William Lockhart.

Este ciclo, que se tem revelado um importante vértice na nossa programação, tem como objectivo dar a conhecer ao público os jovens que tiveram a sua formação inicial na Madeira e que se têm destacado na sua formação superior e, por outro lado, reconhecer o nível do ensino artístico e pedagógico que se pratica na Região.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Programa

Edvard Grieg [1843-1907] - Praeludium from Holberg Suite, Op.40 [1884]

Emmanuel Séjourné [n.1961] - Concerto para marimba e cordas [2005]

Asger Hamerik [1843-1923] - Sinfonia Nº6 “Symphonie Spirituelle” [1897]

Ensemble XXI

Nascido no seio da Orquestra Clássica da Madeira, o Ensemble XXI tem como objectivo interpretar obras para pequena orquestra de corda de compositores do Séc. XX e Séc. XXI. Dentro do repertório abordado por este grupo, encontramos desde compositores nacionais como Joly Braga Santos, Vianna da Motta a compositores europeus como Turina, Britten entre outros. Numa abordagem mais leve o Ensemble XXI tem no seu repertório obras de Scott Joplin e Duke Ellington, assim como aborda outros períodos da história da música. Constituído por elementos do naipe das cordas da Orquestra Clássica, o Ensemble XXI já tocou em todas as salas da Madeira e Porto Santo.

Solista Jani Silva

Nascida na ilha da Madeira, Jani Silva iniciou os seus estudos musicais na flauta transversal no Conservatório -Escola Profissional das Artes da Madeira, sabendo desde logo que queria fazer da música a sua vida após a mudança de estudos para a percussão.

Em 2013, ingressou no Curso Profissional de Instrumentista tendo a partir daí se apresentado em público em diversas formações, salientando os estágios pedagógicos na Orquestra Clássica da Madeira.

Em 2015 e 2016, fez audições para a Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música (OJ.COM) tendo sido admitida a nível nacional para o único lugar de tímpanos, tendo-se estreado como timpanista nos Açores, no Porto e em Lisboa.

Em Londres, Jani toca tímpanos na ULSO (University of London Symphony Orchestra) e é percussionista convidada da London Shostakovich Orchestra.

Em 2016, teve nota máxima no seu exame final de percussão e tornou-se aluna da Royal Academy of Music em Londres, obtendo uma Entrance Scholarship.

Actualmente, tem aulas de percussão com Neil Percy, Sam Walton e Bill William Lockhart, elementos da London Symphony Orchestra e na English National Opera. A finalizar a sua formação superior em Londres, Jani ambiciona ingressar no Mestrado nos EUA.

Ao longo da sua formação participou em várias masterclasses com prestigiados percussionistas, tais como: Pedro Carneiro, (marimba), Marco Fernandes (tutti percussão), Alexandre Frazão (bateria jazz), Éric Sammut (marimba), Joe Locke (vibrafone jazz), Andérs Astrand (vibrafonejazz), Frédéric Marcarez (tímpanos), Marinus Komst (tímpanos), Joseph Tompkins (caixa) e Colin Currie (percussão solo).

Os objectivos na sua carreira passam por tocar tímpanos numa orquestra profissional, ser solista, leccionar numa universidade ou num conservatório e ministrar masterclasses pelo mundo. Jani ambiciona inspirar jovens desfavorecidos com projectos de alcance comunitário.

Ensemble XXI

Yuriy Kyrychenko. Violino

Elena kononenko. Violino

Olga Proudnikova. Violino

Vladimir Proudnikov. Violino

Maxim Taraban. Violino

Anahit Dalakyan. Violino

Rostyslav Kuts. Viola

Treneddy Maggiorani. Viola

Stella Silvian. Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz. Violoncelo

Marcello Romagnuolo. Contrabaixo

Joseph Straker. Contrabaixo