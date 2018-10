Sofia Almeida é a sexta finalista do concurso ‘Madeira a Cantar’

Com o tema ‘At Last’, Sofia Almeida foi a grande vencedora da sexta eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’.

A gala teve lugar na noite deste sábado, dia 27 de Outubro, com Santa Cruz a assumir-se como o sexto concelho a escolher o seu representante para a grande final que terá lugar no próximo ano, a fim de apurar a melhor voz da Região.

Organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, o ‘Madeira a Cantar’ assinala as comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, numa viagem de descoberta de talentos que percorre os vários Municípios da Região.

Em Santa Cruz, a Directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, destacou a qualidade e o talento dos 11 concorrentes que subiram ao palco, mostrando-se “altamente satisfeita” com mais este espectáculo e, sobretudo, com “a energia em crescendo” do projecto.

“Há cada vez há mais pessoas a acompanhar o ‘Madeira a Cantar’ e a participar activamente nos espectáculos, temos cada vez mais concorrentes e estamos, sem dúvida, a conseguir cumprir o propósito que esteve na sua origem, que é o de celebrarmos a música, numa grande festa que promova e valorize, simultaneamente, a descoberta de novos talentos, afirmando-os e potenciando-os na sociedade”, salientou Teresa Brazão.

A Directora Regional sublinhou ainda a “componente pedagógica intrínseca a este programa”, afirmando estar certa de que “todo este trabalho dará frutos, para o futuro”.

Representando o concelho de Santa Cruz, Sofia Almeida junta-se, assim, a Matias Sousa, Joana Novo, Carolina Gomez, Monica Ascenção e Sónia Soares, finalistas do Funchal, São Vicente, Porto Moniz, Santana e Porto Santo, respectivamente.

O “Madeira a Cantar” prossegue em Novembro com mais duas eliminatórias, em Câmara de Lobos (dia 10 de Novembro) e na Calheta (dia 24 de Novembro).