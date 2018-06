Santos populares ao som de Ruben Aguiar

Ruben Aguiar actua esta noite na Festa dos Santos Populares promovida pelo bar das piscinas naturais do Porto Moniz. O Ocean Lounge convidou o artista madeirense para cantar a festa, que tem início pelas 22 horas. Após a actuação de Rúben Aguiar, o espaço continuará animado com música de dança.

Ruben Aguiar tem actuado um pouco por toda a Madeira e também no estrangeiro, levando a aua música sobretudo às comunidades madeirenses. A nível nacional teve também já oportunidade de mostrar o seu trabalho no Norte do país.

A par de versões de músicas de outros cantores que fizeram grande sucesso, Ruben Aguiar dedica-se também à criação de música original. Recentemente lançou ‘Jessy’, um tema acompanhado já de um videoclip gravado na Madeira, do mar à serra e que neste momento conta com mais de 80 mil visualizações no Youtube. ‘Pai para ti’, ‘Para onde estás a olhar’ e ‘Vem me buscar’, ‘A Lua se me pedires’ são outros temas assinados pelo músico madeirense que em 2013 investiu numa carreira a solo.

Ruben Aguiar nasceu já com ligação à música, é filho de Armando Aguiar, que fez parte do conjunto musical Galáxia.