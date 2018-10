Santa Cruz acolhe seminário sobre a ‘Promoção do bem estar do seu melhor amigo de 4 patas’

No dia 27 de Outubro (sábado), no concelho da Santa Cruz, no Hotel Vila Galé, irá decorrer um seminário escrutinado à temática ‘Promoção do bem estar do seu melhor amigo de 4 patas’.

Este evento contará com a presença de Daniel Brás do Laboratório Hifarmax, de Teresa Carapinha, da Royal Canin, e de Vítor Castro, Director Clínico do Grupo VetCastro.

O evento inicia-se pelas 15 horas, estando previsto o seu encerramento pelas 18h30.

O Seminário é aberto ao público, é gratuito, mas a inscrição é obrigatória. Deve ser feita por via eletrónica através do seguinte e-mail: geral@vetcastro.pt.